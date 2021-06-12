Узнали, где будет проходить централизованное тестирование в Витебской области

ННВ • 12/6/21 0:42 • Адукацыя

В этом году в Витебской области будут работать 4 пункта тестирования абитуриентов: на базе Витебского государственного технологического университета, Витебского государственного университета, Полоцкого государственного университета и Оршанского государственного механико-экономического колледжа.



Для участия в тестировании в регионе зарегистрировались 21 219 абитуриентов, что на 934 участника меньше, чем в 2020 году.

Тесты будут проходить с 16 июня по 8 июля по 11 предметам: белорусскому, русскому и иностранным (английскому, немецкому, испанскому, французскому, китайскому) языкам, математике, физике, химии, биологии, истории Беларуси, всемирной истории, обществоведению, географии).

Кроме того, 14, 16 и 18 июля определены как резервные дни для участия в тестировании (при наличии уважительной причины неявки). Регистрация абитуриентов для прохождения централизованного тестирования в резервные дни – с 2 июля по 9 июля в ВГТУ, где и пройдут резервные тесты.

Начало тестирования по всем предметам в 11:00 часов.

Абитуриенты в пункт проведения тестирования смогут попасть, предъявив пропуск и паспорт. Другие документы (копия паспорта, водительское, служебное удостоверение и др.) не подойдут.

В Витебскую областную комиссию по контролю за тестирование вошло 8 человек, а возглавит ее председатель Комитета государственного контроля Витебской области Владимир Годяцкий.

Кроме того, для контроля за проведением централизованного тестирования КГК области и Витебский облисполком создали соответствующие комиссии по контролю в пунктах тестирования, куда дополнительно привлечено более 285 человек: представители местных исполнительных и распорядительных органов, работники учреждений образования.

Комитет государственного контроля Витебской области обращает особое внимание абитуриентов и их родителей на то, что участникам ЦТ запрещено иметь при себе, а также использовать в аудитории мобильные телефоны и иные средства приема-передачи информации. Абитуриентам запрещен пронос в аудиторию любых предметов кроме документа, удостоверяющего личность, пропуска, ручки (гелевой или капиллярной) с чернилами черного цвета.

Для обращений по спорным и проблемным вопросам централизованного тестирования организованы «горячии линии», звонить можно в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (перерыв – 13:00-14:00):