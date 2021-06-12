Стал известен приговор браконьеру, поймавшему 13 угрей и щуку в Браславском районе — лишение свободы с отсрочкой

Зоя Машэка • 12/6/21 14:34 • Экалогія

Завершился суд над 34-летним жителем Браславского района, в отношении которого возбудили уголовное дело за незаконную добычу 13 угрей и 1 щуки на озере Струсто.



Ущерб, нанесенный браконьером природе, оценили почти в 29 000 рублей — он не только ловил рыбу, любительский лов которой запрещен, но и рыбачил запрещенным орудием в период нерестового запрета. Таким образом, ущерб за каждую особь посчитали в тройном размере, и он составил 984 базовые величины.

На суде мужчина полностью признал свою вину. Более того, к моменту рассмотрения уголовного дела он успел компенсировать ущерб, нанесенный природе.

В результате 10 июня суд Браславского района признал подсудимого виновным в добыче рыбы в запретные сроки, запрещенными орудиями, повлекшей причинение ущерба в особо крупном размере, и на основании части 4 статьи 281 УК приговорил его к 2 годам лишения свободы и штрафу в 2900 рублей. Однако, ему предоставлена отсрочка исполнения назначенного основного наказания на полтора года.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.