Под Витебском проходит международный «ВелоFest у Ганны – 2021». Фоторепортаж

Таццяна Мацьвеева • 12/6/21 20:05 • Падзеі

В деревне Должа под Витебском 12-13 июня проходит «ВелоFest у Ганны-2021». Это уже второй спортивный праздник, который проводит Витебская бройлерная птицефабрика. В этом году он стал представительнее и зрелищнее. Это уже соревнования не только для велосипедистов, но и для бегунов - это раз. И турнир получился международным - это два.

Как сообщили организаторы, «ВелоFest-2021» собрал более 300 участников из Беларуси, России и Украины.

12 июня состязались велосипедисты и бегуны.

У велосипедистов были три дистанции: 85 км (марафон), 50 км (полумарафон) и 25 км (фит-марафон). Бегунам предстоял кросс на 14 км и 28 км.

Стартовали велосипедисты и бегуны с трассы возле ресторана «Приозерный двор «У Ганны». Многих провожали болельщики: семья или друзья.

Для болельщиков также подготовили разные активности. Можно было пострелять из пневматической винтовки, поиграть в дартс, поучаствовать в соревнованиях по вису на турнике на время и по подъему 24-килограммовой гири. Работали детские развлекательные площадки. Ну и конечно же, "Ганна" умеет угощать - голодным на этом празднике никто не остался. Кроме ресторана, работали торговые точки.

В воскресенье на «ВелоFestе» пройдет любительский кросс-триатлон в двух дисциплинах. Первая - плавание (1 км), велогонка (40 км) и бег (10 км). Вторая - соответственно 0,5 км/20 км/5 км.

Из минусов. С беговыми дистанциями вышел казус. Вначале организаторы заявили о 10 км и 21 км. И люди регистрировались участвовать именно на эти забеги. Поэтому сегодня увеличение дистанции на 4 км стало для многих новостью. Этого не произошло бы, если бы организаторы лучше взаимодействовали со СМИ, оперативно сообщали об измениях в программе на сайте предприятия и в своих соцсетях.

Из плюсов. Витебск - совсем не беговой город. Массовые забеги тут проводятся редко. И чаще всего это короткие дистанции на пропагандистских акциях к разным госпраздникам. Поэтому "Ганне" большой респект за то, что в этом году расширили программу и включили в нее кросс. В Витебск приехали бегуны даже из столицы. Говорят, «ВелоFest» - отличная разминка перед "Минским полумарафоном", который должен пройти в сентябре.