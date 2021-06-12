Маленький ребёнок выпал из окна на шестом этаже в Витебске

Іван Дзедушкін • 12/6/21 12:16 • Здарэнні

11 июня в одной из многоэтажек на улице Воинов-Интернационалистов в Витебске из окна выпал полуторалетний малыш.



Вечером того дня мальчик играл в комнате со своими братьями. Около 19:00 он, подставив ведерко, забрался подоконник, открыл незапертую створку окна и прислонился к москитной сетке. Под тяжестью веса ребенка сетка оторвалась, и мальчик вместе с ней упал на асфальт с шестого этажа.

Мама детей в это время отлучалась в другую комнату. А вернувшись назад обнаружила, что младший сын выпал наружу.

Место происшествия осмотрела следственно-оперативная группа. По информации следователей эта семья не стояла на учете, как находящаяся в социально-опасном положении. Витебский ГОСК начал проверку этого случая, сообщает пресс-служба СК.

Несколькими днями ранее, 9 июня, в Витебске из одного из высотных домов на улице Правды в районе Октябрьской администрации выпала 27-летняя женщина.