КГК обнаружил, что в Витебской области заготовку силоса начали только в 5 районах из 21

ННВ • 12/6/21 12:56 • Эканоміка

Комитет госконтроля выявил недостатки, которые тормозят заготовку травяных кормов в ряде районов Витебской области.



На 8 июня к заготовке сена из многолетних трав первого укоса в области не приступили сельскохозяйственные организации Городокского района; сенажа – Браславского, Лепельского и Миорского районов. Заготовку силоса вообще начали только в 5 из 21 района.

Основными факторами, сдерживающими заготовку травяных кормов в ряде районов области, являются: неблагоприятные погодные условия, смещенные сроки завершения ярового сева и занятость механизаторов на севе.

Кроме того, контролеры отмечают низкую готовность кормоуборочной техники к началу уборки трав – на уровне 70%, при том, что ее готовность к середине мая должна была составлять не менее 95% в соответствии с установленными требованиями.

При этом в некоторых районах готовность техники составляла чуть более половины от ее наличия, а готовность хранилищ для закладки сенажа и силоса – на уровне 50%. Также зачастую не хватает расходных материалов для заготовки кормов: сеновязальный шпагат, полиэтиленовая пленка, стрейч-пленка, консервант.

По всем выявленным недостаткам Комитетом области внесены предложения субъектам хозяйствования по исправлению ситуации и принятию мер реагирования. В текущем году контрольные мероприятия по заготовке кормов будут усилены в части закладки качественных кормов по прогрессивным технологиям, сообщает пресс-служба КГК.

По оперативным данным Минсельхозпрода на 12 июня в Витебской области скосили немногим более 20% трав первого укоса. Даже в Могилевской области этот показатель на уровне почти 59%, а в Брестской — 87,5%.