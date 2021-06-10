Сегодня в Витебске не продают алкоголь — в школах выпускные

ННВ • 10/6/21 16:40 • Здароўе

10 июня в Витебске ограничена продажа спиртного — пиво в областном центре не продавали уже с утра, а вино и водку перестали отпускать с 15:00.



В связи с проведением в школах выпускных вечеров розничную продажу слабоалкогольных и алкогольных в торговых объектах запретили.

При этом пиво и слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта не более 7 процентов не продавались уже 8:00 согласно решению решение Витебского облисполкома «Об упорядочении реализации пива и слабоалкогольных напитков».

При этом алкогольные напитки (водка, ликеро-водочные изделия, вино, коньяк, бренди, кальвадос, шампанское и другие напитки с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов) перестали продавать только 15:00 — такое решение было принято Витебским городским исполнительным комитетом еще 16 апреля 2021 года.