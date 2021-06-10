На Московском проспекте в Витебске обновят уличные указатели

Сяржук Серабро • 10/6/21 13:43 • Падзеі

На обновление информационных указателей улиц на Московском проспекте в Витебске потратят 5420 рублей.



Согласно техническому заданию, планируется обновить 14 указателей, а 4 полностью заменить. Световые короба этих указателей имеют размеры 150 на 42 сантиметра и выполнены из полиметилметакрилата, на который нанесены надписи из поливинилхлоридной пленки.

Обновить указатели домов на Московском проспекте собираются во второй половине июня. Ориентировочная стоимость этой закупки составляет 5420 рублей. Финансируется она за счет бюджета.

Напомним, что светящиеся указатели с названием улиц и номерами домов появились на Московском проспекте в конце 2012 года.