Черный июнь: еще один ребенок утонул в Витебской области

Зоя Машэка • 10/6/21 11:28 • Здароўе

9 июня в Верхнедвинском районе утонул 15-летний мальчик, он тоже купался в искусственном водоеме.



Трагедия произошла в деревне Антоново, в 16:52 спасателям сообщили, что в пруду на Центральной улице тонет ребенок.

Из воды мальчика достали местные жители. В 17:24 медики бригады скорой медицинской помощи констатировали смерть подростка, сообщается пресс-службой МЧС.

Напомним, что 5 июня школьник утонул в Витебске — 13-летний мальчик купался в искусственном водоеме в районе 9-го Совхозного переулка. 5 июня также трагедией завершилось ночное купание на озере Белое молодого футболиста из Нигерии.