Витебская афиша с 7.6.2021 по 13.6.2021 года

Ульяна Церашкова • 09/6/21 10:34 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 7 по 13 июня 2021 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03

7.06–9.06

"Круэлла". Комедия, криминал, США, 12+ (12:15, 16:25, 18:15). Цена: 6,50–7,30.

"Четыре сапога и барсук". Анимация, Норвегия, 6+ (14:50). Цена: 5,80–6,70.

"Пила: Спираль". Детектив, триллер, Канада, США (20:50). Цена: 4,80–5,60.

"Рыбка Поньо на утёсе". Анимация, Япония (8:35). Цена: 5,80–6,70.

"Никита Кожемяка". Анимация, Украина, 6+ (10:50). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.

"Тихое место 2". Триллер, США, 16+ (21:45, 16:15). Цена: 6,50–7,50.

"Звёзды седьмого неба". Анимация, Беларусь, 6+ (12:35). Цена: 5,80–6,70.

"Смешарики и друзья в кино. Выпуск 1". Мультфильм, Россия, 6+ (9:30). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.

"Форсаж 9". Приключения, экшн, США, 12+ (19:00 3D). Цена: 5,80–6,70.

"Спирит непокорный". Мультфильм, США, 6+ (10:30). Цена: 4,80–5,60, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.

"Истребитель демонов: поезд "Бесконечный". Аниме, Япония, 16+ (14:00). Цена: 4,80–5,60.

10.06–16.06

"Байкал. Удивительные приключения Юмы". Документальный, семейный, Россия, 0+ (13:30). Цена: 5,80–6,70.

"Смешарики и друзья в кино. Выпуск 2". Мультфильм, Россия, 0+ (12:25). Цена: 5,80–6,70.

"Смешарики и друзья в кино. Выпуск 1". Мультфильм, Россия, 0+ (9:30). Цена: 5,80–6,70.

"Дореми: В поисках волшебства". Мультфильм, Япония, 12+ (10:50). Цена: 5,80–6,70.

"Заклятие 3: По воле дьявола". Детектив, триллер, ужасы, США, 18+ (17:00, 19:15, 21:30). Цена: 5,80–6,70.

"Звёзды седьмого неба". Анимация, Беларусь, 6+ (9:10, 10:40 только 12-13.06). Цена: 5,80–6,70.

"Круэлла". Комедия, криминал, США, 12+ (14:10, 16:45). Цена: 6,50–7,30.

"Четыре сапога и барсук". Анимация, Норвегия, 6+ (12:30). Цена: 5,80–6,70.

"Тихое место 2". Триллер, США, 16+ (21:45). Цена: 6,50–7,50.

"Форсаж 9". Приключения, экшн, США, 12+ (19:10 3D). Цена: 5,80–6,70.

"Истребитель демонов: поезд "Бесконечный". Аниме, Япония, 16+ (14:40). Цена: 4,80–5,60.

Кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (wi-fi)

7.06–9.06

"Круэлла". Комедия, криминал, США, 12+ (17:00, 15:00, 19:20). Цена: 6,50–7,30.

"Четыре сапога и барсук". Анимация, Норвегия, 6+ (12:10). Цена: 5,80–6,70.

"Рыбка Поньо на утёсе". Анимация, Япония, 0+ (12:15). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.

"Никита Кожемяка". Анимация, Украина, 6+ (10:25). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.

"Коп на драйве". Боевик, комедия, Франция, 12+ (21:50). Цена: 5,80–6,70.

"Тихое место 2". Триллер, США, 16+ (19:35, 21:35; 17:30). Цена: 6,50–7,50.

"Звёзды седьмого неба". Анимация, Беларусь, 6+ (13:40). Цена: 5,80–6,70, удл. +0,10.

"Смешарики и друзья в кино. Выпуск 1". Мультфильм, Россия, 6+ (9:00, 10:30 только 5.06-6.06). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.

"Форсаж 9". Приключения, экшн, США, 12+ (14:15). Цена: 5,30–6,20.

"Спирит непокорный". Мультфильм, США, 6+ (8:40). Цена: 4,80–5,60, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.

10.06–16.06

"Смешарики и друзья в кино. Выпуск 2". Мультфильм, Россия, 0+ (9:30, 10:40 только 12-13.06). Цена: 5,80–6,70.

"Дореми: В поисках волшебства". Мультфильм, Япония, 12+ (8:50, 10:30). Цена: 5,80– 6,70.

"Красный призрак". Драма, исторический, Россия, 16+ (16:45). Цена: 5,80–6,70.

"Свадьбы не будет!". Комедия, мелодрама, Германия, 18+ (19:35). Цена: 5,80–6,70.

"Заклятие 3: По воле дьявола". Детектив, триллер, ужасы, США, 18+ (18:45, 21:00).

Цена: 5,80–6,70.

"Круэлла". Комедия, криминал, США, 12+ (12:40, 17:00). Цена: 6,50–7,30.

"Звёзды седьмого неба". Анимация, Беларусь, 6+ (12:05, 13:20). Цена: 5,80–6,70, удл. +0,10.

"Смешарики и друзья в кино. Выпуск 2". Мультфильм, Россия, 0+ (8:20). Цена: 5,80–6,70.

"Четыре сапога и барсук". Анимация, Норвегия, 6+ (15:20). Цена: 5,80–6,70.

"Тихое место 2". Триллер, США, 16+ (14:45, 21:25). Цена: 5,80–6,70.

Скоро в кинотеатрах Витебска:

"Лука". Анимация, приключения 2D/3D, Италия, США, 6+.

"Помогите, я уменьшил своих родителей". Комедия, семейный, Германия, 6+.

"Сердце и как им пользоваться". Комедия, Россия, 16+.

"Телохранитель жены киллера". Комедия, экшн, Великобритания, США, 18+.

С 22.06 "Свидетели". Военно-историческая драма, Беларусь, 12+.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96

9.06 (19:00) «Каханне і падаткі». Камедыя-фарс.

13.06 (18:00) «Не искушай мяне без нужды…» Музычна-паэтычны вечар.

Беларускі тэатр «Лялька»

вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77

8.06 (18:00) «Калабок».

12.06 (11:00) «Казка пра казку».

19.06 (11:00) «Бука».

26.06 (11:00) «Лялечны карагод».

Витебская областная филармония

улица Ленина, 69, тел. 36-83-87

12.06 (11:00) «Золотой цыпленок». Мюзикл для детей (внутренний дворик филармонии).

16.06 (19:00) Эстрадный концерт «Музыка нас связала». Вокальная группа ансамбля «Талака».

18.06 (19:00) Концерт камерной музыки «Музыка вокруг». Октет балалаек «Витебские виртуозы».

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).

«Находки с бабушкиного чердачка».

«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).

«Веков связующая нить». Выставка декоративной вышивки, вязания и плетения конца XVIII — XIX веков. Из фондов ВОКМ.

«Больше, чем кукла». Авторские работы из коллекции Ольги Семенюго (до 30.06).

«Интеллектус». Выставка головоломок, до 27.06.

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

«Белорусское искусство XVIII−XX веков».

«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»

Коллекция работ Ю.М. Пэна.

Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.

Акварель Феликса Гумена.

«НЮансы образа». Живопись, графика, скульптура. 16+.

«Акварель. Генезис творчества». Выставка работ Александра Малея. К 70-летию художника.

«Путь». Выставка работ Валерия Счастного.

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.

«Five o’clock. Чай по-английски» (до 20.06).

«Поэзия вышивки». Выставка Валентины Карабановой (до 30.06).

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 69-19-91

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И. Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

«А в гостиной стол накрыт!». Предметы быта конца XIX века из частной коллекции Дмитрия Серебрянникова.

«По следам мамонта». Экспозиция из фондов ВОКМ (костные останки мамонтов, найденные в разных районах Витебска).

Витебский центр современного искусства

пр. Белобородова, 5, тел. 22-48-94

«Abstract-2021» (до 19.06).

Музей истории Витебского народного художественного училища

ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25

Постоянная экспозиция.

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

Выставка живописи Сергея Давидовича.

Проект «Иммунитет». Выставка скульптуры Сергея Сотникова (до 20.06).

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

Выставка живописи из фондов Музея Марка Шагала.

«Марк Шагал и художники местечек»». Выставка графики из коллекции музея.

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, 5, тел. 67-00-38, 66-25-84

«Скарбніца старажытнага горада». Выставка городского клуба мастеров.

«Этна-хатка». Постоянная экспозиция.

«Краски детства». Выставка вышивки участников клуба «Иголочка».

«Игрушечные истории». Выставка авторской куклы и мягкой игрушки (до 4.07).

12.06 (16:00) «Литкофейник». Наталья Соловьева.

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.

«Паветра». Живопись живописи Ивана Иванова.

Летние каникулы с «кругликом». Программа для школьных лагерей (справки по телефону).

Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина

ул. Ленина, 8а, тел. 67-30-18

«Космические странники». Выставка Александра Подалинского.

Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М. Ф. Шмырева.

«Мы покоряли небо». Выставочный проект, посвященный девушкам-летчицам.

Витебский областной методический центр народного творчества

ул. Ленина, 35а, тэл. 26-29-27

Акварэль Нины Федарыставай (да 18.06).

Выстава майстроў сям’і Рымдзёнак (да 18.06).

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставка работ белорусских художников.

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

10:00–18:00 (ср. – вс.) Дни массового отдыха горожан.

10:00–18:00 Прокат спортинвентаря.

Битлз-клуб «Чердачок»**

**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09

Пн., вт., ср., пт. (20:00) Кинопоказы.

Витебский зоологический парк

ул. Янки Купалы, 17

10:00–18:00, сб. и вс. – 10:00–19:00 (понедельник, вторник – выходные). Постоянная экспозиция.