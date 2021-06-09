Опасность гроз: в Беларуси третий день сохраняется оранжевый уровень опасности

ННВ • 09/6/21 10:21 • Экалогія

Утром и днем 9 июня на большей части территории Беларуси ожидаются грозы, в дневные часы при грозах местами – град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра.



В Витебске в среду по прогнозу синоптиков ожидается теплая погода — до +25 °C. Северный ветер скоростью 4-9 метров в секунду с порывы до 14 метров в секунду.

В течение дня возможен кратковременный дождь с грозами, вероятность выпадения осадков от 80 до 90 процентов.