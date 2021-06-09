Около 53 000 долларов потратит «Витебскгражданпроект» на закупку новых компьютеров

Сяржук Серабро • 09/6/21 13:00 • Эканоміка

Областное государственное унитарное проектное предприятие «Институт Витебскгражданпроект» закупает 40 мощных компьютеров.



Институт объявил тендер на приобретение 6 компьютеров, построенных на процессоре Intel Core i7-9700F и 34 компьютеров с процессором Intel Core i5-9700F. Все эти компьютеры должны быть оснащены 32 гигабайтами оперативной памяти, твердотельными накопителями и обычными жесткими дисками. В более мощные поставят видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060 и оснастят 27-дюймовыми мониторами, а в остальные — видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650 STORMX OC и 23-дюймовые мониторы.

Новые компьютеры должны поставить «Институту Витебскгражданпроект» док конца июля. Общая их ориентировочная стоимость составляет 133 000 рублей. Закупка производится за счет собственных средств.