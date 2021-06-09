Из Витебска в Смоленск и Великие Луки будут ходить маршрутки. Узнали цену билета

Сяржук Серабро • 09/6/21 12:01 • Турызм

С 18 июня откроются регулярные рейсы автосообщения Витебска со Смоленском и Великими луками в России. Они будут выполняться в пятницу, субботу и воскресенье.



В Смоленск с витебского автовокзала маршрутка будет отправляться в 8:00 по пятницам, в 6:45 и 8.00 по субботам и воскресеньям. Обратно со смоленского автовокзала отправление в 16:00 по пятницам, 14:40 и 16:00 по субботам и воскресеньям. Стоимость билета для проезда в одну сторону составляет 10рублей 96 копеек.

С той же даты «Витебскоблавтотранс» открывает регулярные рейсы Витебск – Великие Луки – Витебск по пятницам, субботам и воскресеньям. Из Витебска маршрутка отправляется в 8:20, а обратно — в 15:10. Цена билета на поездку в одну сторону —13 рублей 69 копеек.

Перевозки на этих маршрутах, согласно данным электронной системы продажи билетов, будут выполняться микроавтобусами «ГАЗель» вместимостью 17 пассажиров. Поездка до Смоленска длится 2 часа 45 минут, до Великих Лук — 3 часа 50 минут.

Ранее мы писали, что о восстановлении автобусного сообщения с Витебском сообщил автовокзал Смоленска. Оттуда автобусы стали отправлять с 4 июня.

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