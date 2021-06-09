Фура наехала на мотоблок в Шумилинском районе, сельчанин попал в больницу

• 09/6/21 21:46 • Здарэнні

9 июня в Шумилинском районе результате наезда фуры на мотоблок пострадал пенсионер.
Фура наехала на мотоблок в Шумилинском районе, сельчанин попал в больницу. Фото ГАИ

ДТП произошло утром, неподалеку от деревни Сахоненки 57-летний дальнобойщик на седельном тягаче «Volvo» совершил наезд мотоблок, двигавшийся в попутном направлении по обочине.

В результате наезда пострадал 66-летнего водитель мотоблока. Пострадавшего доставили в хирургическое отделение Шумилинской больницы, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

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