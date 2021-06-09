Два региональных телеграм-чата Витебщины признаны экстремистскими

ННВ • 09/6/21 12:38 • Палітыка

Сообщества «Браслаў для жыцця» и «Поставы для жизни» в Telegram были признаны экстремистскими.



Такое решение вчера, 8 июня принто судом, Железнодорожного района Витебска по материалам витебского областного управления ГУБОПиК МВД.

По мнению суда, участники сообществ неоднократно призывали к несанкционированным митингам и массовым беспорядкам, хулиганству, вандализму, блокированию движения автомобильного и железнодорожного транспорта, сопротивлению милиционерам, захвату власти, а также к разжиганию социальной вражды между гражданами нашей страны и представителями госорганов.

Кроме того, участники чатов призывали к действиям по дестабилизации работы Центризбиркома и госорганов, публиковали оскорбительные комментарии, а в «Поставах для жизни» – фашистскую символику, пишет пресс-служба МВД.