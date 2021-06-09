Автобус вылетел в кювет на трассе М-8, пострадали 3 человека
Три человека пострадали в результате ДТП, в которое 7 июня попал в оршанском районе автобус.
Около 20:00 на 168 километре автодороги М-8 в районе деревни Савищено Оршанского района 56-летний водитель автобуса «Vanhool» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.
В результате автобус врезался в дорожный знак и вылетел в кювет. В дорожно-транспортном происшествии пострадали водитель автобуса и двое пассажиров — 47-мии 48-ми лет.
Пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Оршанскую городскую больницу имени Семашко. По факту ДТП проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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