Автобус вылетел в кювет на трассе М-8, пострадали 3 человека

Іван Дзедушкін • 09/6/21 11:06 • Здарэнні

Три человека пострадали в результате ДТП, в которое 7 июня попал в оршанском районе автобус.



Около 20:00 на 168 километре автодороги М-8 в районе деревни Савищено Оршанского района 56-летний водитель автобуса «Vanhool» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

В результате автобус врезался в дорожный знак и вылетел в кювет. В дорожно-транспортном происшествии пострадали водитель автобуса и двое пассажиров — 47-мии 48-ми лет.

Пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Оршанскую городскую больницу имени Семашко. По факту ДТП проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.