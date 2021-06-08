Витебских десантников отправили в Новороссийск

ННВ • 08/6/21 12:55 • Палітыка

Более двухсот военнослужащих 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады отправились в российский Новопроссийск. Что они будут там делать?



Как сообщает Министерство обороны Республики Беларусь, белорусские военнослужащие будут принимать участие российско-белорусско-сербском тактическом учении «Славянское братство – 2021», которое начинается 8 июня на полигоне «Раевский» в Новороссийске.

Между тем, о начале этих учений молчат и российское Министерство обороны, и сербское. Нет сообщений «Славянском братстве – 2021» и в СМИ этих стран, за исключением ссылок на белорусскую информацию в нескольких российских изданиях.

Сегодня в Новопроссийск витебские десантники прилетели на самолете Ил-76МД. Ранее еще около 100 военнослужащих отправились в Россию военным эшелоном.

На тактических учениях «Славянское братство – 2021» собираются отрабатывать вопросы совместных действий подразделений вооруженных сил трех стран при выполнении задач по борьбе с терроризмом. Запланированы десантирование личного состава и грузов, преодоление водных преград, беспарашютное десантирование, боевые стрельбы.