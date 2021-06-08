В Глубокском районе сгорела заброшенная ферма. Видео
7 июня произошел пожар на ферме в агрогородке Озерцы Глубокского района, здание лишилось крыши.
О пожаре спасателям сообщили в 15:21. К приезду первых экипажей неэксплуатируемое здание, принадлежащее госпредприятию «Озерцы», горело открытым пламенем.
Животные в здании не содержались, при пожаре никто не пострадал. Однако огнем была стропильная система здания на площади 800 квадратных метров, сообщается МЧС.
По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.
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