В Глубокском районе сгорела заброшенная ферма. Видео

Зоя Машэка • 08/6/21 11:15 • Здарэнні

7 июня произошел пожар на ферме в агрогородке Озерцы Глубокского района, здание лишилось крыши.



О пожаре спасателям сообщили в 15:21. К приезду первых экипажей неэксплуатируемое здание, принадлежащее госпредприятию «Озерцы», горело открытым пламенем.

Животные в здании не содержались, при пожаре никто не пострадал. Однако огнем была стропильная система здания на площади 800 квадратных метров, сообщается МЧС.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.