В Глубокском районе сгорела заброшенная ферма. Видео

• 08/6/21 11:15 • Здарэнні

7 июня произошел пожар на ферме в агрогородке Озерцы Глубокского района, здание лишилось крыши.
В Глубокском районе сгорела заброшенная ферма. Фото МЧС

О пожаре спасателям сообщили в 15:21. К приезду первых экипажей неэксплуатируемое здание, принадлежащее госпредприятию «Озерцы», горело открытым пламенем.

В Глубокском районе сгорела заброшенная ферма. Фото МЧС

Животные в здании не содержались, при пожаре никто не пострадал. Однако огнем была стропильная система здания на площади 800 квадратных метров, сообщается МЧС.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.

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