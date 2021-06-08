Сократят более десятка рейсов пригородных автобусов из Витебска. Обещают вернуть осенью

Сяржук Серабро • 08/6/21 13:17 • Турызм

Для сокращения расходов «Витебскоблавтотранс» отменяет на лето 13 автобусных рейсов пригородного сообщения.



В связи с этим, в соответствии с согласованием вышестоящей организации ВОКТУП «Оператор перевозок», с 9 июня из Витебска не будут выполняться следующие рейсы:

Витебск – Старое Село с временем отправления от автовокзала в 14:35 по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам;

Витебск – Лиозно с временем отправления от автовокзала в 10:50 ежедневно;

Витебск – Сущево с временем отправления от автовокзала в 12:25 по вторникам;

Витебск – Яновичи с временем отправления от автовокзала в 18:25 по субботам;

Витебск – Сокольники на период до 1 сентября с временем отправления от автовокзала в 14.25 по вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям;

Витебск – Мазолово с временем отправления от автовокзала в 10:45 по вторникам и воскресеньям;

Витебск – Городок с временем отправления от автовокзала в 14.45 по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам;

Витебск – Кабище с временем отправления от автовокзала в 13.10 по четвергам;

Витебск – Котовос временем отправления от автовокзала в 18.40 по пятницам;

Витебск – Островно с временем отправления от автовокзала в 12.00 по пятницам;

Витебск – Скрыдлево с временем отправления от остановочного пукнта «пр. Московский» г. Витебска в 5.50 по субботам;

Витебск – Сенно с временем отправления от автовокзала в 15.00 по вторникам;

Витебск – Сенно с временем отправления от автовокзала в 10.35 по четвергам.

О дате, с которой будут восстановлены отмененные рейсы, не сообщается. О том, что рейс отменен на период до 1 сентября, указано только для маршрута Витебск — Скольники.

Напомним, что ранее «Витебскоблавтотранс» заявил о сокращении на лето ряда рейсов городских автобусов, а позже — и трамваев.