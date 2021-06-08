После Киркорова именную звезду на «Славянском базаре» получит Басков? Узнали подробности ее изготовления

• 08/6/21 11:54 • Культура

Очередную премию «Через искусство — к миру и взаимопониманию» Александр Лукашенко, скорее всего, вручит на «Славянском базаре в Витебске» Николаю Баскову. Откуда это известно?
Концерт Николая Баскова на «Славянском базаре в Витебске». Фото Сергея Серебро

Как и в прошлом году, центр культуры «Витебск» проводит закупку из одного источника услуг по изготовлению именной плиты лауреата этой премии, которая устанавливается на Площади звезд «Славянского базара в Витебске» у Летнего амфитеатра.

Так называемую «звезду», которая представляет собой изображение символа фестиваля — василька в виде ноты, изготавливают из гранита BlackGalaxy толщиной 30 миллиметров. Ее размеры 90 на 90 сантиметров.

На Аллее звезд «Славянского базара» появился белый квадрат. Фото Сергея Серебро

Рублевая цена именной плиты немного выросла — в прошлом году она обошлась бюджету в 5400 рублей, в этому уже будет стоить 5600 рублей. В долларовом эквиваленте ее стоимость осталась практически прежней.

В техническом задании говорится, что имя и фамилия лауреата будут состоять из 13 букв. В тоже время на эскизе изделия видно, имя будет из 7 букв, а фамилия — из 6.

Из хедлайнеров гала-концерта торжественного открытия «Славянского базара-2021» такое сочетание подходит российскому поп-певцу Николаю Баскову.

Эскиз именной плиты для Площади звезд Славянского базара у Летенго амфитеатра в Витебске

Напомним, что в прошлом году, исходя из анализа эскиза именной звезды, «ННВ» предположили, что эту награду получит Филипп Киркоров, что впоследствии подтвердилось. Не смотря на карантинный меры, Киркоров прилетел в Витебск на чартерном рейсе.

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