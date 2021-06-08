После Киркорова именную звезду на «Славянском базаре» получит Басков? Узнали подробности ее изготовления

Сяржук Серабро • 08/6/21 11:54 • Культура

Очередную премию «Через искусство — к миру и взаимопониманию» Александр Лукашенко, скорее всего, вручит на «Славянском базаре в Витебске» Николаю Баскову. Откуда это известно?



Как и в прошлом году, центр культуры «Витебск» проводит закупку из одного источника услуг по изготовлению именной плиты лауреата этой премии, которая устанавливается на Площади звезд «Славянского базара в Витебске» у Летнего амфитеатра.

Так называемую «звезду», которая представляет собой изображение символа фестиваля — василька в виде ноты, изготавливают из гранита BlackGalaxy толщиной 30 миллиметров. Ее размеры 90 на 90 сантиметров.

Рублевая цена именной плиты немного выросла — в прошлом году она обошлась бюджету в 5400 рублей, в этому уже будет стоить 5600 рублей. В долларовом эквиваленте ее стоимость осталась практически прежней.

В техническом задании говорится, что имя и фамилия лауреата будут состоять из 13 букв. В тоже время на эскизе изделия видно, имя будет из 7 букв, а фамилия — из 6.

Из хедлайнеров гала-концерта торжественного открытия «Славянского базара-2021» такое сочетание подходит российскому поп-певцу Николаю Баскову.

Напомним, что в прошлом году, исходя из анализа эскиза именной звезды, «ННВ» предположили, что эту награду получит Филипп Киркоров, что впоследствии подтвердилось. Не смотря на карантинный меры, Киркоров прилетел в Витебск на чартерном рейсе.

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