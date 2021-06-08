Посевная завершилась в Витебской области

Сяржук Серабро • 08/6/21 13:55 • Эканоміка

Витебская область последней в Беларуси завершила посевную кампанию.



К 8 июня посевная завершилась и в Витебской области. Днем ранее, по оперативным данным Минсельхозпрода, в самом северном регионе Беларуси оставалось посеять 5600 гектаров яровых, что составляло 4,5% от запланированных площадей.

В этом году под яровые культуры в Витебской области засеяли 342 900 гектаров сельхозугодий, что на 41 100 гектаров или на 10,7% меньше, чем в 2020 году.