Посевная завершилась в Витебской области
Витебская область последней в Беларуси завершила посевную кампанию.
К 8 июня посевная завершилась и в Витебской области. Днем ранее, по оперативным данным Минсельхозпрода, в самом северном регионе Беларуси оставалось посеять 5600 гектаров яровых, что составляло 4,5% от запланированных площадей.
В этом году под яровые культуры в Витебской области засеяли 342 900 гектаров сельхозугодий, что на 41 100 гектаров или на 10,7% меньше, чем в 2020 году.
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