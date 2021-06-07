В Витебск из России прибудет «Поезд Победы». Когда его можно увидеть?

Сяржук Серабро • 07/6/21 21:08 • Культура

Необычный музей в виде железнодорожного состава с 14 по 18 июня будет находиться в Витебской области, но просто так обычный человек его посетить не сможет.



Из России в Беларусь «Поезд Победы» прибудет 11 июня и первую остановку сделает в Минске. Из столицы он переедет в Оршу, где простоит с 14 по 15 июня. С 16 по 17 июня состав будет находиться в Витебске, а 18 июня — в Полоцке.

Необычность этого музея в дом, что его экспозиция размещена в вагонах поезда. Железнодорожный состав «Поезда Победы» включает 12 вагонов, 9 из которых — выставочные.

Основу экспозиции составляют трехмерные панорамы: живописные полотна, макеты в натуральную величину и много предметного плана на расстоянии вытянутой руки. Переходя из вагона в вагон, посетители попадают в годы, предшествующие Великой Отечественной войне, затем в собственно военные, а после них — послевоенные годы.

В России для посещения «Поезда Победы» достаточно зарегистрироваться на сайте проекта. В Беларуси такой способ, по какой-то причине не работает.

На территории нашей страны посещение экспозиции будет осуществляться только организованными группами жителей регионов по пригласительным билетам, распространяемым среди организаций и учебных заведений местными органами исполнительной власти.