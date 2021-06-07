Утонувший под Витебском нигерийский футболист не был пьян и на его теле не нашли следов насилия

ННВ • 07/6/21 21:23 • Спорт

В крови 20-летнего футболиста из Нигерии Кельвина Оденигбо, утонувшего в озере Белое у деревни Новоселки, эксперты не нашли алкоголя.



— Стали известны некоторые подробности о трагической гибели нападающего нашего клуба Кельвина Оденигбо. По результатам судебно-медицинской экспертизы, насильственных следов на теле футболиста не обнаружено, следов алкоголя в крови Кельвина нет. Это был несчастный случай — утопление, который всех нас шокировал. Сейчас решается вопрос о церемонии погребения игрока, — говорится в сообщении на странице футбольного клуба «Витебск».

Оденигбо утонул 5 июня поздней ночью, что вызвало немало домыслов. О произошедшем в МЧС сообщили в 0:18, но в темноте приехавшие спасатели не смогли найти тело 20-летнего нигерийца. Утонувшего футболиста отыскали только утром, уже водолазы ОСВОД.

Почтить память молодого спортсмена, чья жизнь оборвалась так рано и так далеко от родины, можно на территории стадиона — центральный вход в администрацию.