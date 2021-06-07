На озере Сенно рыбак украл фотоловушку, он не знал, что фотографии передаются по Интернет

ННВ • 07/6/21 14:10 • Навука

Приехавший порыбачить на озеро Сенно рыбак, собираясь домой, решил прихватить с собой фотоловушку, которую заприметил на одном из деревьев.



Устройство фотофиксации, стоимостью более 700 рублей, рачительный мужчина снял с дерева и унес с собой, пишет газета «Голас Сенненшчын».

Нашли вора по фотографиям, сделанным украденной фотоловушкой. Как оказалось, рыбак даже не подозревал, что устройство передает сделанные снимки в режиме реального времени. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за кражу.