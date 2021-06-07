Грозы, град, ливни и шквалистый ветер — по всей Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за непогоды

ННВ • 07/6/21 11:19 • Экалогія

Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками в Беларуси из-за ожидающейся 7 июня непогоды.



В понедельник на большей части территории страны ожидаются грозы, при которых местами возможен град, а также сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду.

В Витебске вероятность осадков превышает 90%, воздух в областном центре по прогнозу прогреется +24..+26 °C.

Кстати, вчера самая высокая температура в Беларуси была отмечена в Витебске, столбик термометра поднялся на местной метеостанции до +27,4 °C. Суточный рекорд для 6 июня был установлен в 1988 году и составляет +29,7 °C, а самым горячим днем первого летнего месяца в Витебске было 27 июня 2016 года, когда температура достигла +33,2 °C, этот абсолютный рекорд месяца был повторен 12 июня 2019 года.