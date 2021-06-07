Белорусского вора в законе Олега Герасимовича «Муму» посадили на 11 лет — он изрезал лицо смотрящему за Оршей

Іван Дзедушкін • 07/6/21 13:16 • Крымінал

31 мая в Орше завершился суд над двумя участниками криминальной разборки в ночном клубе «Венеция», когда четыре человека под предводительством «вора в законе» Олега Герасимовича напали на местного авторитета.



Как писали «ННВ», стычка произошла поздним вечером 2 апреля. Сначала приезжие пытались вызвать «смотрящего» за Оршей Сергея Доморосова «Морозика» на улицу «поговорить», а когда тот отказался выходить, стали бить.

По версии следствия, «законник» и его близкие нанесли потерпевшему не менее 12 ударов предметом, обладающим режущими свойствами, и причинили телесные повреждения различной степени тяжести. В результате у оршанца неизгладимо были обезображены лицо и шея.

Также досталось и администратору игрового клуба «Венеция», который хотел прекратить конфликт.

«Муму» задержали на родине — в Слуцке — 4 ноября минувшего года, также был задержан один из его подельников. Третьего участника нападения недавно задержали в Украине, его должны экстрадировать, на свободе остается последний член криминального квартета, он также скрывается заграницей.

Весной в Орше судили Олега Герасимовича и одного из участников нападения, обоим по 47 лет. В результате суд Оршанского района и города Орши приговорил «Муму» к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Он признан виновным в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, совершенном из хулиганских побуждений, группой лиц, совершенном лицом, ранее совершившим убийство (часть 3 статьи 147 УК). Второго подсудимого приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима, он обвинялся в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, совершенном из хулиганских побуждений, группой лиц (часть 2 статьи 147 УК) и в злостном хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК).

Приговор в законную силу еще не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.

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