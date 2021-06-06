В Витебске утонул школьник, отец успел достать его из воды, но мальчик умер в больнице

• 06/6/21 11:38 • Здароўе

Вечером 5 июня в Витебске утонул 13-летний мальчик, трагедия разыгралась на искусственном водоеме.
одолазы ОСВОД, аквалангисты и спасатели ведут поиск утонувшего, 2011 год. Фото Сергея Серебро

В 18:57 спасатели получили звонок о том, что на пруду в районе 9-го Совхозного переулка тонет ребенок. К приезду водолазов МЧС с лодкой, 13-летнего школьника из воды извлек отец.

Мальчика оперативно доставили в больницу, но, не смотря на усилия медиков, он умер в медучреждении не приходя в сознание, сообщается пресс-службой МЧС.

Напомним также, что вчера под Витебском на озере Белое утонул 20-летний молодой человек.

Как писали «ННВ», прокуратура видит причину увеличения количества людей, погибших на воде, в том, что в Витебской области мало оборудованных для купания мест и спасательных станций.

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1 каментар

  1. Пантелеймон Голодед  
    6/Чэрвень/2021 у 18:01

    Прокуратура не предупреждать должна!

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