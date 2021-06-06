Такого вы еще не видели: по Витебску гуляет маленькая лама! Фото + видео

Ігар Мацьвееў • 06/6/21 14:54 • Грамадства

В Витебском зоопарке живет полугодовалый детеныш ламы по кличке Апу. Директор Ирина Орлова каждый день выгуливает его по центру Витебска. И это всегда целое событие для горожан: и дети, и взрослые в восторге подходят к животному, гладят его, сфотографируются с ним. И задают Ирине десятки вопросов: а где лама живет, а что она ест, а она не кусается и т.д.



Апу - уже самая настоящая звезда витебской пешеходной улицы Суворова: именно здесь его чаще всего и выгуливают. Но малыш не возгордился, он очень добрый, умный и игривый. Разрешает себя погладить. Правда, делать это надо ласково и осторожно, чтобы не испугать животное резким движением. У малыша очень мягкий пушистый мех, и гладить его одно удовольствие.

Родители ламы - Лёлик и Милка. Папа - белого цвета, а мама - черного. Лёлика привезли в Витебск из Санкт-Петербурга в 2018 году и поселили к Милке.

И вот через три года у парочки родился пятнистый, черно-белый малыш. Случилось это в январе - как раз в крещенские морозы. У Милки почему-то не включился материнский инстинкт, и она не согревала детеныша. Он отморозил ушки. Сотрудники зоопарка забрали его из уличного вольера и поселили в кабинете директора.

Маленького ламу, а это самец, назвали Апу - в честь божества в мифологии инков, покровителя духов гор, которого почитает и сейчас население в некоторых странах Южной Америки.

Поначалу малыша кормили коровьим молоком. Потом он перешел к обычной еде: сену, овощам.

В директорском кабине Апу быстро освоился, стал чувствовать себя хозяином и даже начал подворовывать, шутит Ирина Орлова:

- Он у нас мелкий воришка, любит что-то украсть, особенно со стола. Никак не может понять, что нормальные ламы, например, не едят бананы и груши. Может быть, Апу любит бананы, потому что взял пример с обезьяны Даши, которая также живет в моем кабинете. К слову, они очень подружились: если Даша что-то ест, то всегда поделится едой с Апу, а если он что-то украл со стола, то угостит своего друга. А еще Даша вычесывает Апу и никому не позволяет на него кричать.

Когда Апу подрос, его решили вернуть в вольер к родителям. Но он не захотел с ними общаться, да и те не очень-то были рады.

Сейчас малыш ламы живет один. Но так как животное с рождения воспитывалось среди людей и привыкло к ним, сотрудники зоопарка решили водить его на прогулки по пешеходной улице Суворова, чтобы оно и дальше социализировалось:

- Апу гуляет несколько раз в день. Утром и вечером, когда в зоопарке еще нет посетителей, он свободно ходит по территории. А днем я вывожу его на "променад" на "пешеходку", чтобы он знакомился с людьми, с новой обстановкой, чтобы он был контактным, - поясняет Ирина Орлова.

Традиционный маршрут Апу - из зоопарка вниз по Суворова, до ратуши, потом вверх - обычно до площади Ленина, затем назад, домой. Иногда Ирина Орлова заводит ламу в какое-либо помещение: "На днях были в Музее Марка Шагала. Народ порадовали!".

Через дорогу с Апу не ходят - он пугается машин и велосипедов, громкого шума транспорта.