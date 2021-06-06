Смотрите, как разрушается лестница на Успенскую горку в Витебске. Ходить там опасно

Сяржук Серабро • 06/6/21 19:45 • Турызм

В Витебске на лестнице, ведущей к Свято-Успенскому собору, отваливается гранитная облицовка и разрушается кирпичная кладка. Падающие обломки могут попасть в гуляющих горожан и туристов.



Строительство помпезной лестницы на Успенскую горку началось в 2010 году. Это был один из гигантоманских проектов тогдашнего руководителя облисполкома Александра Косинца.

Вскоре после завершения строительства, уже в 2011 году, стало ясно, что конструкция имеет проблемы с отведением воды. Осадки скапливались на террасах лестницы, в результате стали появляться трещины.

К 2015 году облицовка лестницы, выполненная из серых гранитных плит, покрылась ржавыми разводами. Сами плиты начали отваливаться и падать, потребовался срочный косметический ремонт.

Такая же ситуация повторилась и в 2018 году. Кроме того, практически каждую весну приходилось обновлять штукатурку на опорной стене балюстрады лестницы, которая из-за влаги вспучивалась и отваливалась целыми пластами.

Сейчас, как видно из фото, процесс разрушения зашел значительно дальше. Площадь, где гранитные плиты перестали держаться, расширилась. Часть таких мест находится на большой высоте, падение с которой куска гранита на человека может вызвать серьезные травмы. Между тем опасные места никак не огорожены.

Кроме того, в тех местах, где отвалился либо снят раствор, удерживавший облицовочные плиты, видно, как сильно разрушился кирпич. По сути, похоже, раствор или штукатурка, отваливаются вместе с частями разрушающихся кирпичей.

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