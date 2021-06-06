Очень редкие орхидеи обнаружили в Березинском заповеднике, и они цветут

ННВ • 06/6/21 12:01 • Экалогія

В Березинском биосферном заповеднике впервые была обнаружена популяция занесенного в Красную книгу вида орхидей — пыльцеголовника длиннолистного.



На площади около пяти соток работники заповедника насчитали 67 растений этого вида. 14 из них — цветущие.

Пыльцеголовник длиннолистный (пылкагалоўнік даўгалісты, пылкагалоўнік буйнакветкавы, пылкагалоўнік мнагалісты — Cephalanthera longifolia) очень редко встречающийся в Витебской области представитель семейства Ятрышниковые, которому присвоена III категория охраны.

С учетом этой важной находки, белорусским ученым известны уже 105 видов охраняемых дикорастущих растений, из них 64 — высших, которые произрастают на территории Березинского биосферного заповедника.

Среди них есть и такие редкие орхидеи, как пыльцеголовник красный, пололепестник зеленый, ладьян трехнадрезный, дремлик темно-красный, кокушник длиннорогий, хаммарбия болотная, бровник одноклубневый, лосняк Лёзеля, тайник сердцевидный, тайник яйцевидный, мякотница однодистная, офрис насекомоносная и обильно цветущий в данный момент венерин башмачок настоящий, пишет сайт заповедника.