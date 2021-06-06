На трассе Р-45 из-за выбежавшего дикого животного разбился байкер

Іван Дзедушкін • 06/6/21 19:00 • Здарэнні

37-летний мотоциклист попал в аварию из-за того, что на дорогу выбежало дикое животное.



ДТП произошло утром 6 июня. Водитель мотоцикла «Suzuki», ехавший по автодороге «Полоцк — Глубокое — граница Литвы», из внезапно вышедшего на проезжую часть дикого животного не справился с управлением и вылетел в кювет.

В результате аварии байкер получил травмы, и его пришлось доставить в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ. Видовая принадлежность животного, ставшего причиной ДТП, не сообщается.

Однако, как ранее писали «ННВ», последнее время на полях и у дорог в Глубокском и Полоцком районе стали замечать медведей, а также двух зубров. Возможно, кто-то из них и повстречался байкеру.