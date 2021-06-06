На трассе Р-45 из-за выбежавшего дикого животного разбился байкер
37-летний мотоциклист попал в аварию из-за того, что на дорогу выбежало дикое животное.
ДТП произошло утром 6 июня. Водитель мотоцикла «Suzuki», ехавший по автодороге «Полоцк — Глубокое — граница Литвы», из внезапно вышедшего на проезжую часть дикого животного не справился с управлением и вылетел в кювет.
В результате аварии байкер получил травмы, и его пришлось доставить в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ. Видовая принадлежность животного, ставшего причиной ДТП, не сообщается.
Однако, как ранее писали «ННВ», последнее время на полях и у дорог в Глубокском и Полоцком районе стали замечать медведей, а также двух зубров. Возможно, кто-то из них и повстречался байкеру.
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1 каментар
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7/Чэрвень/2021 у 11:32
Зараз паведамі, што гэта быў лось:
Произошло это в момент, когда мотоциклист пытался объехать лося, который внезапно вышел на проезжую часть.