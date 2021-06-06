Форвард ФК «Витебск» Кельвин Оденигбо утонул ночью на озере, это его тело искали вчера
Под Витебском на озере Белое во время ночного купания утонул нападающий футбольного клуба «Витебск» Кельвин Оденигбо (Kelvin Odenigbo), уроженец Нигерии.
Об инциденте с футболистом сообщило спортивное издание «Трибуна». По их информации 20-летний нигерийский футболист провел четыре матча в высшей лиге в этом сезоне и сделал одну голевую передачу. Он перешел в «Витебск» в нынешнем году на правах аренды из «NAF Rockets».
Ранее «ННВ» писали о поисках утонувшего 20-летнего парня на озере Белое у деревни Новоселки. Молодой человек утонул вскоре после полуночи, 5 июня. Что его подвигло на ночное купание — неизвестно.
Ночью поисками нигерийского футболиста занимались водолазы МЧС, но в темноте не смогли отыскать тела. Извлечь из воды Кельвина Оденигбо удалось только с наступлением светлого времени суток спасателям ОСВОД.
Следственный комитет начал проверку по факту гибели нападающего футбольного клуба «Витебск», об этом в Facebook сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
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1 каментар
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6/Чэрвень/2021 у 20:35
Наверно датый был,вот поэтому и полез в воду да еще и ночью. Жаль негра.