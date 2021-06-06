Форвард ФК «Витебск» Кельвин Оденигбо утонул ночью на озере, это его тело искали вчера

• 06/6/21 18:41 • Спорт

Под Витебском на озере Белое во время ночного купания утонул нападающий футбольного клуба «Витебск» Кельвин Оденигбо (Kelvin Odenigbo), уроженец Нигерии.
Форвард ФК «Витебск» Кельвин Оденигбо. Фото с личной страницы

Об инциденте с футболистом сообщило спортивное издание «Трибуна». По их информации 20-летний нигерийский футболист провел четыре матча в высшей лиге в этом сезоне и сделал одну голевую передачу. Он перешел в «Витебск» в нынешнем году на правах аренды из «NAF Rockets».

Ранее «ННВ» писали о поисках утонувшего 20-летнего парня на озере Белое у деревни Новоселки. Молодой человек утонул вскоре после полуночи, 5 июня. Что его подвигло на ночное купание — неизвестно.

Ночью поисками нигерийского футболиста занимались водолазы МЧС, но в темноте не смогли отыскать тела. Извлечь из воды Кельвина Оденигбо удалось только с наступлением светлого времени суток спасателям ОСВОД.

Следственный комитет начал проверку по факту гибели нападающего футбольного клуба «Витебск», об этом в Facebook сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

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1 каментар

  1. Elza Gluck  
    6/Чэрвень/2021 у 20:35

    Наверно датый был,вот поэтому и полез в воду да еще и ночью. Жаль негра.

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