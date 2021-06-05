Под Витебском утонул молодой парень, его тело пока не нашли

• 05/6/21 14:25 • Здарэнні

Второй день водолазы ищут тело 20-летнего молодого человека, утонувшего на Белом озере в Витебском районе.
Водолазы ОСВОД, аквалангисты и спасатели ведут поиск утонувшего, 2011 год. Фото Сергея Серебро

Сообщение о том, что в озере у деревни Новоселки утонул человек, в МЧС поступило 5 июня в 0:18. Спасатели проводили поиск утонувшего парня на водоеме, но не смогли найти его тело.

Сегодня поиск утопленника продолжили работники ОСВОД, пишет пресс-служба МЧС. Обстоятельства, при которых погиб молодой человек, не сообщаются.

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