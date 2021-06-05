Под Витебском утонул молодой парень, его тело пока не нашли
Второй день водолазы ищут тело 20-летнего молодого человека, утонувшего на Белом озере в Витебском районе.
Сообщение о том, что в озере у деревни Новоселки утонул человек, в МЧС поступило 5 июня в 0:18. Спасатели проводили поиск утонувшего парня на водоеме, но не смогли найти его тело.
Сегодня поиск утопленника продолжили работники ОСВОД, пишет пресс-служба МЧС. Обстоятельства, при которых погиб молодой человек, не сообщаются.
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