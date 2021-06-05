Недостаточное количество пляжей и спасательных станций — прокуратура назвала главную причину роста количества утонувших в Витебской области

Сяржук Серабро • 05/6/21 15:34 • Здароўе

В прошлом году почти на четверть увеличилось количество жителей Витебской области погибших на воде или в результате пожаров, прокуратура отмечает, что опасная тенденция сохраняется и в этом году.



При общем снижении числа погибших от внешних причин 2020 году отмечался рост смертей от утоплений на 24% и в результате пожаров — на 24,9%. Тенденция роста гибели людей на пожарах сохранилась и в текущем году, говорится в сообщении Витебской областной прокуратуры.

По мнению участников координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией в регионе, в котором приняли заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Анатолий Долголевец, руководители силовых структур области, ОСВОД, РУП «Витебскэнерго», ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор», должностные лица областного исполнительного комитета, начальники городских и районных отделов по чрезвычайным ситуациям, председатели городских и районных исполкомов, прокуроры городов и районов области, количество спасательных станций явно недостаточно, без них функционируют даже отдельные официально паспортизированные пляжи. Большинство водоемов, на которых часто случались происшествия, не получили официальный статус места отдыха – в итоге там нет оборудованных пляжей и спасательных станций. Длительное время арендаторы не могут создать ведомственные спасательные посты.

Как отмечали «ННВ», количество официальных пляжей в регионе неуклонно сокращается из года в год. Так в этом году в области оборудовано только 77 официальных мест отдыха у водоемов, тогда как еще в 2018 году было 101 такое место, а в 2014 — даже 187.

Что касается пожарной безопасности, то в ходе совещания прокурор области обратил внимание на проблему пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, прежде всего в общежитиях. Так, из 319 общежитий, расположенных на территории региона, в 29 полностью отсутствует система противопожарной защиты, а в 23 общежитиях она находится в неисправном состоянии. То есть получается, что 52 общежития из 319 (более 16%) функционируют с неисправной системой противопожарной защиты либо вовсе без нее.