Медведи и зубры замечены на сельхозугодиях Глубокского района, местных жителей призывают к осторожности

ННВ • 05/6/21 17:26 • Экалогія

В сельхозугодиях Глубокского района последнее время были замечены медведи и зубры, сельчан предостерегают от встречи с дикими животными.



Две особи зубров, а также медведи наблюдались на полях Глубокского района. Есть вероятность того, что лесные обитатели в поисках пищи могут приближаться к деревням, например, зубры могут лакомиться сеном со стогов или тюков.

— Местным жителям необходимо соблюдать меры предосторожности, так как встреча с дикими животными может быть очень опасной, — приводит слова главного специалиста районной инспекции охраны природы и окружающей среды Артура Гапёнка газета «Веснік Глыбоччыны».

Как писали «ННВ», самая крупная в Беларуси популяция бурого медведя находится на территории Березинского биосферного заповедника, расположенного на территории Лепельского и Докшицкого районов. Там, по оценкам специалистов, обитают не менее 75 медведей. До Глубокского района от заповедника менее полусотни километров.