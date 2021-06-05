Более чем полтысячи гектар увеличилась площадь произрастания борщевика сосновского на Витебщине, на борьбу с ним тратят все больше денег

ННВ • 05/6/21 14:53 • Экалогія

По данным на начало года площадь мест произрастания борщевика на территории Витебской области составляла свыше 3507 гектаров.



В этом году в области собираются провести мероприятия по борьбе на всей площади его произрастания, в том числе химическим методом — 3001,1 гектара (или 85,5% от общей площади произрастания), механическим методом — 367,6 гектара (или 10,5%), путем перепашки — 138,4 гектара (или 4 %).

По состоянию на 24 мая обработку провели уже на площади 1571 гектар, в том числе химическим методом — 1465 гектаров, механическим методом — 11 гектаров. Перепахано и засеяно травосмесями 95 гектаров.

В бюджетах различных уровней на борьбу с борщевиком Сосновского предусмотрено 1 217 600 рублей. Напомним, что в 2019 году в регионе борщевиком Сосновского были заражены 2964,96 гектара земель, для его уничтожения областной бюджет тогда выделил 530 000 рублей.

Кроме того в 2021 году землепользователи должны направить на проведение работ по борьбе с борщевиком Сосновского более 200 000 рублей собственных средств, сообщает Витебский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Напомним, что борщевик Сосновского поразил уже многие рекреационные зоны даже в областном центре. В Витебске он был замечен на Витьбе, у Успенской горки, у арт-центра Марка Шагала, на берегу Двины у Кировского моста.