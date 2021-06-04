Во время «Славянского базара» в Витебск из Минска пустят дополнительный поезд

ННВ • 04/6/21 13:35 • Падзеі

На время проведения XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Витебск и Минск свяжет дополнительный поезд.



Поезд межрегиональных линий № 644/643 будет курсировать ежедневно из Минска с 14 по 19 июля, а из Витебска – с 15 по 20 июля.

С минского вокзала поезд будет отправляться в 12:28, а на витебский прибывать в 16:05. Из фестивальной столицы состав отходит ночью в 1:30, а в Минск прибывает утром в 5:44.

Продажа билетов на поезд, приуроченный к «Славянскому базару в Витебске» уже открылась, сообщает сайт БелЖД.