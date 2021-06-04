В Витебске на лето сократят количество рейсов трамваев, также начинают убирать кондукторов
Сокращается количество рейсов, выполняемых на ряде трамвайных маршрутов Витебска. Обещают, что это только на летний период.
По информации ОАО «Витебскоблавтотранс» с 1 июня уже приостановлено выполнения ряда рейсов по маршрутам трамвая №№ 2, 3, 7. А 7 июня также реже начнет ходить и трамвай №6.
Кроме того, с 1 июля на маршрутах трамваев №№ 3, 9 вводится бескондукторная система оплаты проезда, сообщает упомянутое предприятие. С этого момента для поездки пассажиру потребуется иметь заранее приобретенный в киоске билет, который необходимо будет прокомпостировать. Также можно оплатить поездку при помощи приложения «Оплати.Транспорт» или же приобрести билет у вагоновожатого, правда, на 5 копеек дороже.
Как «ННВ» сообщали ранее, на летний период в Витебске также сократили количество рейсов, выполняемых сразу на 10 автобусных маршрутах.
Отметим, что прошлый год выдался для коммунального транспорта Витебщины особенно трудным: автобусами перевезли на 10% пассажиров меньше, чем в 2019 году, а количество пассажиров в электротранспорте сократилось на четверть.
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