Сяржук Серабро • 04/6/21 12:10 • Падзеі

Сокращается количество рейсов, выполняемых на ряде трамвайных маршрутов Витебска. Обещают, что это только на летний период.



По информации ОАО «Витебскоблавтотранс» с 1 июня уже приостановлено выполнения ряда рейсов по маршрутам трамвая №№ 2, 3, 7. А 7 июня также реже начнет ходить и трамвай №6.

Кроме того, с 1 июля на маршрутах трамваев №№ 3, 9 вводится бескондукторная система оплаты проезда, сообщает упомянутое предприятие. С этого момента для поездки пассажиру потребуется иметь заранее приобретенный в киоске билет, который необходимо будет прокомпостировать. Также можно оплатить поездку при помощи приложения «Оплати.Транспорт» или же приобрести билет у вагоновожатого, правда, на 5 копеек дороже.

Как «ННВ» сообщали ранее, на летний период в Витебске также сократили количество рейсов, выполняемых сразу на 10 автобусных маршрутах.

Отметим, что прошлый год выдался для коммунального транспорта Витебщины особенно трудным: автобусами перевезли на 10% пассажиров меньше, чем в 2019 году, а количество пассажиров в электротранспорте сократилось на четверть.

В Витебске на лето сократят количество рейсов трамваев, также начинают убирать кондукторов



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