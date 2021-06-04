Пенсионерка на электросамокате протаранила легковушку в Новолукомле

ННВ • 04/6/21 11:32 • Здарэнні

Вечером 3 июня в Новолукомле произошло пенсионерка на электросамокате «догнала» едущую впереди легковушку.



Около 18:00 63-летняя женщина, управлявшая электросамокатом, не выбрала безопасную дистанцию и допустила столкновение с автомобилем «Skoda Octavia» под управлением 45-летнего мужчины.

В результате этого дорожно-транспортного происшествия пенсионерка получила травмы, но была направлена на амбулаторное лечение, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.