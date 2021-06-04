Назад в 90-е: в центре Витебска с безработного сняли золотую цепь с кулоном за три тысячи долларов. Нападение попало на видео

Іван Дзедушкін • 04/6/21 12:34 • Крымінал

Утром 2 июня прямо на остановке общественного транспорта у Синего дома в центре Витебска з 39-летнего витеблянина трое злоумышленников сняли золотую цепь с кулоном стоимостью около 8500 рублей.



Нападение произошло в семь часов утра, при этом на остановке «Торговый центр «Марко-Сити» находились люди, ожидавшие транспорт.

Безработного витеблянина, ставшего жертвой нападения, грабители присмотрели в ночном клубе, где тот отдыхал. Когда он пришел на остановку, чтобы уехать домой, один из троицы завязал с мужчиной драку.

Несмотря на то, что к нападению присоединились еще два человека, потерпевшему, который оказался гораздо крупнее грабителей, удалось оказать им активное сопротивление. Правда, в какой-то момент, злоумышленники сорвали с него цепочку и убежали.

Массивную цепочку с кулоном нападавшие сдали в ломбард, благодаря чему, вероятно, их скоро и нашли. Всех троих вскоре задержали в разных частях города, где они гуляли на вырученные деньги. В их отношении возбудили уголовное дело за грабеж, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.