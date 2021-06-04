На перекрестке Людникова и Гагарина в Витебске начали класть рельсы нового трамвайного кольца, но что-то пошло не так
Укладывать рельсы для нового трамвайного кольца на углу проспекта Людникова и улицы Гагарина начали 4 июня, но место работ подтопило.
Напомним, что на улице Гагарина трамвайные рельсы порезали 21 июля. Трамвайное движение на эту улицу больше не вернётся, по крайней мере, в ближайшей перспективе.
А вот на проспекте Людникова рельсы тогда не тронули, хотя по началу стали демонтировать новое ограждение из нержавейки на одной из остановок. Трамвай, впрочем, по проспекту не ходил из-за отсутствия возможности развернуться.
Теперь напротив следственного изолятора сооружают новое трамвайное кольцо, для этого весной вырезали часть деревьев в сквере.
Сегодня там начали укладывать рельсы, однако при этом, как видно, стало затапливать одну из прорытых траншей. Поскольку уже некоторое время как установилась сухая погода, очевидно, повредили какой-то труборовод.
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