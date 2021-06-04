На перекрестке Людникова и Гагарина в Витебске начали класть рельсы нового трамвайного кольца, но что-то пошло не так

• 04/6/21 21:12 • Падзеі

Укладывать рельсы для нового трамвайного кольца на углу проспекта Людникова и улицы Гагарина начали 4 июня, но место работ подтопило.

Напомним, что на улице Гагарина трамвайные рельсы порезали 21 июля. Трамвайное движение на эту улицу больше не вернётся, по крайней мере, в ближайшей перспективе.

Демонтаж трамвайных путей на улице Гагарина в Витебске. Фото Сергея Серебро

А вот на проспекте Людникова рельсы тогда не тронули, хотя по началу стали демонтировать новое ограждение из нержавейки на одной из остановок. Трамвай, впрочем, по проспекту не ходил из-за отсутствия возможности развернуться.

Затапливаемая траншея. Фото Виталия Бровко

Теперь напротив следственного изолятора сооружают новое трамвайное кольцо, для этого весной вырезали часть деревьев в сквере.

Затапливаемая траншея. Фото Виталия Бровко

Сегодня там начали укладывать рельсы, однако при этом, как видно, стало затапливать одну из прорытых траншей. Поскольку уже некоторое время как установилась сухая погода, очевидно, повредили какой-то труборовод.

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