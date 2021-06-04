Бориса Хамайду, легендарного оппозиционера из Витебска, посадили на 8 суток, недавно он 25 дней пролежал под капельницей из-за COVID-19

ННВ • 04/6/21 21:32 • Палітыка

Известного витебского оппозиционера 73-летнего Бориса Хамайду осудили на 8 суток административного ареста, недавно он тяжело перенес коронавирусную информацию.





По словам Бориса Ханоновича, он провел под капельницей 25 дней. После выписки из больницы Хамайда стал выходить на свое традиционное место у Синего дома, где он обычно распространяет независимую прессу.

За это его несколько раз задерживала милиция, сообщает правозащитный сайт «Віцебская вясна». 27 мая и 1 июня Бориса Хамайду выпустили из милиции, но после задержания 3 июня он не вернулся.

Про то, что Хамайду посадили на 8 суток под арест, узнали активисты, которые 4 июня пришли в суд дожидаться рассмотрения его дела. Однако в суде о судьбе оппозиционера им ничего не сообщили, зато в милиции рассказали о приговоре.