Витебская область осталась единственной, где не завершили сев яровых

Сяржук Серабро • 03/6/21 13:54 • Эканоміка

В Витебской области еще предстоит засеять 28 400 гектаров яровыми культурами, тогда как остальные регионы Беларуси уже завершили весенние посевные работы.



Предпоследними сев яровых завершили в Гомельской области. Согласно оперативным данным Минсельхозпрода, на сегодняшний день там засеяно ровно 100% площади, запланированной под эти культуры.

В самом северном регионе страны пока успели засеять яровыми 314 500 гектаров из 342 900, что составляет 91,7%. Сейчас в день аграрии Витебщины успевают засеять немногим более четырех тысяч гектаров, так что, при сохранении таких темпов, для завершения посевной потребуется еще неделя. Если, конечно, опять не помешает погода.

На конец мая в сельскохозяйственных организациях Витебской области смогли накопить всего 31% от необходимого количества минеральных удобрений. Такой катастрофической ситуации с туками нет ни в одном другом регионе, даже на Могилевщине заготовили хотя бы больше половины от нормы.

Май в регионе выдался дождливым, что, безусловно, повлияло на сроки посевной. В Витебске за последний месяц весны выпал 91 миллиметр осадков, что почти в полтора раза превышает месячную норму. Впрочем, в мае 1928 года в нашем городе выпало сразу 228 миллиметров осадков, трудно представить, что тогда пришлось пережить землепашцам.