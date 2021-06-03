В Бешенковичах несколько дней будут отключать электричество с утра до вечера

ННВ • 03/6/21 16:15 • Падзеі

С 4 по 18 июня на ряде улиц в Бешенковичах запланированы длительные отключения электроэнергии. Какие дома останутся без электричества и с чем это связано?



В это период подача электроэнергии будет прекращаться ежедневно кроме воскресений с 9:00 до 17:00 в домах по следующим адресам:

улица Интернациональная, дома 2, 3, 4, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18;

улица Урицкого, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; улица Советская, дома 6, 8, 10, 12.



Отключения связаны с реконструкцией электрических сетей в Бешенковичах, пишет газета «Зара». Бешенковичский район электрических сетей приносит потребителям извинения за временные неудобства. Для справок можно обращаться по телефонам: 4-10-51 и +375-29-518-01-95.