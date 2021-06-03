Отменный в прошлом году из-за пандемии COVID-19 фестиваль «Звіняць цымбалы і гармонік» в этом году состоится

Сяржук Серабро • 03/6/21 15:15 • Культура

В Поставах, не смотря на продолжающуюся пандемию коронавирусной инфекции, все же решили провести XXXI Международный фестиваль народной музыки «Звіняць цымбалы і гармонік». Какие страны пришлют делегации?



Напомним, что в прошлом году местные власти впервые за всю историю фестиваля решили не проводить его. Тогда из-за карантинных мероприятий в Беларусь отказались приезжать зарубежные творческие делегации, что привело бы к утрате фестивалем статуса международного.

В этом году, впрочем, к эпидемиологическим ограничениям добавились и политические, так, в Беларусь перестали летать большинство авиакомпаний Европы, но в Поставах решились провести фестиваль «Звіняць цымбалы і гармонік». Райисполком уже опубликовал его программу — фестиваль пройдет с 11 по 13 июля включительно.

Правда, судя по всему, международным он будет чисто номинально — в апреле местная газета писала, что приглашения для участия были отправлены всем городам-побратимам Постав. Тогда обещали приехать делегации из российских Курска и Пушкина. В тоже время побратимами этого райцентра Витебщины являются еще и Вейхерово, Семятыче (Польша), Ширвинтос, Швенчёнис, Купишкис, Рокишкис (Литва), Резекне, Виесите (Латвия) и Йыхви (Эстония).

Сейчас «Поставский край» пишет, что на фестиваль приедут творческий коллектив Смоленского государственного института искусств, вокальный ансамбль «Русская песня» Камышинского районного дома культуры и вокальный ансамбль «Стожары».