Из Витебска до Москвы снова можно будет доехать поездом

Зоя Машэка • 03/6/21 14:35 • Турызм

За месяц до начала «Славянского базара в Витебске» возобновляется курирование поездов между белорусской столицей фестивалей и столицей России.



С 10 июня ежедневно начнет ходить поезд «Полоцк — Москва», который будет делать остановку в Витебске. Этот поезд формирования Белорусской железной дороги, из Полоцка он отправляется в 18:30 и прибывает в Москву в 5:43. Из Москвы поезд будет отправляться с 11 июня в 23:37 и прибывать в Полоцк в 10:30, сообщает сайт БелЖД.

В Витебск из Полоцка поезд прибудет в 20:03, а отправится дальше в 20:26. Еще три долгие стоянки будут в Смоленске (35 минут), Сафоново (17 минут) и Вязьме (26 минут). Всего из Витебска до Москвы можно будет доехать за 9 часов 17 минут.

Плацкартный билет от Витебска до Москвы обойдется в 79 рублей 51 копейку, а место в купейном вагоне будет стоить уже 156 рублей 43 копейки.

Пассажирам, едущим этим поездом в Россию, потребуются медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19. Анализ должен быть сделан не позднее, чем за 3 суток до даты пересечения границы. В поезде также необходимо соблюдать масочный режим.