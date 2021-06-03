Байкер на «Honda» врезался в легковушку в Новополоцке. Видео

• 03/6/21 21:34 • Здарэнні

3 июня в Новополоцке произошло столкновение мотоциклиста на «Honda» с легковым автомобилем, в результате которого байкер попал в больницу.
ДТП с участием мотоциклиста в Новополоцке. Фото ГАИ

По информации ГАИ, 34-летний мужчина, управлявший мотоциклом «Honda», не соблюдал необходимую безопасную дистанцию и совершил на Молодежной улице столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем «Subaru», за рулем которого была 42-летний водитель.

ДТП с участием мотоциклиста в Новополоцке. Фото vk.com/24na7np

В результате дорожно-транспортного происшествия байкер получил травмы, и его пришлось госпитализировать.

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