Байкер на «Honda» врезался в легковушку в Новополоцке. Видео
3 июня в Новополоцке произошло столкновение мотоциклиста на «Honda» с легковым автомобилем, в результате которого байкер попал в больницу.
По информации ГАИ, 34-летний мужчина, управлявший мотоциклом «Honda», не соблюдал необходимую безопасную дистанцию и совершил на Молодежной улице столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем «Subaru», за рулем которого была 42-летний водитель.
В результате дорожно-транспортного происшествия байкер получил травмы, и его пришлось госпитализировать.
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