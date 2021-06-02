В Верхнедвинске спасатели вытащили из реки тонущую девушку, она в больнице

Зоя Машэка • 02/6/21 13:57 • Здарэнні

29-летняя девушка едва не утонула 1 июня в Верхнедвинске, тонущую успели спасти, но она попала в больницу.



В 11:55 спасателям позвонили из местной милиции и сообщили, что в районе Советской улицы в реке Дрисса тонет человек.

Подъехавшие к реке сотрудники МЧС не могли обнаружить женщину, но рыбак, стоявший на противоположном берегу крикнул им, что ее унесло течением вниз по реке.

Спускаясь вниз, спасатели услышали из-за кустарника крики о помощи, тонущая женщина находилась примерно в 40 метрах от берега. До нее добрался один из спасателей, обвязавшись веревкой.

Вытащенную на берег пострадавшую передали медикам «скорой». Ее пришлось госпитализировать в больницу, сообщается пресс-службой МЧС.

Напомним, что 19 мая в Верхнедвинске на Двине перевернулась лодка с пьяной компанией. Один человек смог доплыть до берега, а еще двоих пришлось вытаскивать спасателям.