Почти на 20% снизился пассажирооборот общественного транспорта в Витебской области за 2020 год

Сяржук Серабро • 02/6/21 15:10 • Эканоміка

В 2020 году пассажирооборот общественного транспорта Витебской области снизился по сравнению с предыдущим годом почти на 20%. Падение количества пассажиров особенно заметно в электротранспорте.



В прошлом году пассажирооборот общественного транспорта составил 1 247 100 000 пассажиро-километров, или 80,4% к уровню 2019 года. Всего автомобильным (включая таксомоторный), городским электрическим и внутренним водным транспортом перевезено 164 000 000 человек, что составляет всего 85,6% к уровню 2019 года.

На городской электрический транспорт в прошлом году пришлось 25,7% общего объема перевозок пассажиров. При этом трамваями перевезли 18 300 000 человек (75,6% к уровню 2019 года), или 43,4% от общего объема перевозок электротранспорта. А троллейбусами – 23 800 000 человек (74,4% к уровню 2019 года), или 56,6% от объема перевозок электрическим транспортом. Ежедневно услугами трамвайного транспорта пользовались 49 900 пассажиров, троллейбусного – 65 100 пассажиров.

Снижение объемов перевозки пассажиров городским электрическим транспортом «ННВ» отмечали еще по итогам первого полугодия. За шесть месяцев электротранспорт перевез 22 100 000 человек, то есть во втором полугодии перевезли еще меньше — всего 20 000 000 пассажиров.

Автобусами в 2020 году, по данным областной статистики, перевезено 118 700 00 человек (72,4% от всех пассажиров), или 89,4% к уровню 2019 года. В общем объеме перевозок пассажиров автобусами в регулярном сообщении доля городских перевозок пассажиров составила 89,6%, пригородных – 9,3%, междугородних – 1,1%, международных – менее 0,1%. Ежедневно автобусами пользовались 324 2000 человек.

В общем объеме пассажирооборота наибольший удельный вес занимает автобусный транспорт – 84,5%, городской электрический – 11,1%.

Что касается внутреннего водного транспорта, то в год пандемии COVID-19 по экскурсионно-прогулочным маршрутам прокатились 4200 человек, что составляет 51,2% от уровня 2019 года. Чтобы перевезти такое количество пассажиров витебских теплоходам с полной загрузкой нужно сделать всего 33 рейса.