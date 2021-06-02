Почти два гектара мака уничтожили в Лепельском районе

ННВ • 02/6/21 16:40 • Экалогія

За прошлый год в Лепельском районе милиция уничтожила почти два гектара посевов мака.



По данным старшего оперуполномоченного группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Лепельского РОВД Андреем Малявко, в 2020 году в этом регионе было выявлено 15 фактов посева наркосодержащих растений и составлено 14 протоколов по статье 16.1 КоАП.

При этом милиционеры уничтожили 19 052 квадратных метра посевов мака, общая масса растений составила 261 килограмм, пишет газета «Лепельскі край».