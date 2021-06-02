Почти 95% доходов жители Витебской области сразу тратят

Сяржук Серабро • 02/6/21 15:43 • Эканоміка

Расходы домашних хозяйств Витебской области стали расти быстрей, чем их располагаемые ресурсы. 94,9% доходов сразу же тратится.



По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Витебской области в первом квартале текущего года располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1336 рублей 60 копеек, они выросли по сравнению с четвертым кварталом 2020 года всего 4,3%.

В тоже время денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1268 рублей в месяц, их рост составил уже более 5%. Таким образом, расходы стали увеличиваться быстрее доходов и сейчас составляют уже 94,9% от последних.

В структуре расходов львиная доля — 928 рублей 10 копеек или 73,2% — приходится на потребительские расходы. Они, в свою очередь, по данным статистики делятся так: расходы на питание — 42,4%, на покупку непродовольственных товаров — 30,7%, на оплату услуг – 24%.

При этом согласно официальной статистике количество малообеспеченного населения (среднедушевые ресурсы у которого ниже прожиточного минимума) снизилось до 5,8%, тогда как в конце 2020 года было 6,6%.

У 35,9% среднедушевые располагаемые ресурсы не превышают 500 рублей. Более 1000 рублей на человека приходится только в 9,5% хозяйств, из них более 1500 — у 3,1%.